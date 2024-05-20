В оперативном штабе Атырауской области сообщили, что каждый день сотрудники коммунальных служб убирают до 1,7 тонн бытовых отходов из затопленных домов. Начальник участка компании «Жылыой Тазалык» Аскар Темиржанов отметил, что 19 мая из затопленных дворов было вывезено более 10 тонн мусора.

— Ведется работа по вывозу пострадавшего имущества из домов жителей Кульсары. В день с улиц убирается до 1,7 тонн мусора. Наша задача как можно в быстрые сроки очистить дома и дворы от мусора, чтоб жители смогли сделать ремонт и привести в порядок свое жилье. Для уборки и вывоза мусора с улиц используются 17 самосвалов, 5 погрузчиков и 38 сотрудников. Пять бригад работают каждый день с 8.00 до 20.00, — рассказал Аскар Темиржан.

Согласно сводкам оперативного штаба, уровень Урала снижается только в селе Индербор. На утро 20 мая за сутки вода ушла на 5 сантиметров. В Атырау и других районах уровень растет.

За последние сутки в селе Махамбет уровень воды поднялся на четыре сантиметра. Также в Махамбетском районе был произведен разрыв дороги между селами Махамбет и Сарытогай. Это сделали для отвода большой воды. Администрация Махамбетского района подготовила материалы для ремонта дороги, но из-за высокого уровня воды и сильного течения начать работы пока невозможно.

Жители Махамбетского района собрались у дороги, требуя открыть трассу, как сообщает сетевое издание Atyrau online. Они беспокоятся, что в экстренной ситуации скорая помощь и пожарные не смогут к ним доехать. Люди стояли под дождем в ожидании приезда акима.

В операштабе сообщили, что из села Сарытогай в село Махамбет есть альтернативный маршрут по объездной дороге возле чайханы "Сейтек".