По данным городского отдела образования, 2023-2024 учебный год оканчивает 64 401 учащийся с 0 по 11 классы. 11 классов завершат 2480 выпускников. Из них 40 претендентов на знак «Алтын белгі», 110 претендентов на аттестат с отличием. Девятый класс заканчивают 4917 детей, 223 из которых претендуют на получение аттестата с отличием.

– Учебный год завершается 25 мая. В последний учебный день 24 мая общеобразовательные школы проводят занятия по расписанию и завершают учебный день классным часом на тему «Мои знания - Родине», - сообщили в отделе образования Уральска.

Торжественное мероприятие для выпускников будет организовано 25 мая. Ранее глава министерства просвещения РК Гани Бейсембаев призвал всех выпускников провести этот день культурно и без излишних затрат. Ответственность за проведение линейки он возложил на региональные управления образования. Полицейские же попросили выпускников и их родителей строго соблюдать общественный порядок.