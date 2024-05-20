Как сообщили в пресс-службе городского отдела образования, выпускные экзамены для девятых классов пройдут с 29 мая по 10 июня, а государственные экзамены для выпускников 11 классов - с 28 мая по 11 июня.

Церемония вручения аттестата об общем среднем образовании выпускникам 11 классов будет проводиться в стенах школ 14-17 июня. Единое национальное тестирование будут сдавать 2 085 человек.

А для повышения качества образования учащихся, восполнения пробелов в знаниях, в том числе слабоуспевающих детей с 27 мая по 31 мая и с 26 по 30 августа во всех школах будет работать летняя школа. Летнюю школу также могут посещать дети из затопленных районов, а также из районов, где зимой часто отменяли занятия из-за морозов.

– Кроме этого в этом году по приказу министерства просвещения во всех школах с 27 по 31 мая будут проводиться экзамены по казахскому языку для 5-8, 10 классов, - уточнили в отделе образования.

Учитывая климатические условия, для учеников начального звена занятия в летней школе будут длиться 30 минут, а для детей с 5 по 10 классы - по 40 минут. В день допускаются не более пяти предметов.

2023-2024 учебный год оканчивает 64 401 учащийся с 0 по 11 классы. 11 классов завершат 2480 выпускников. Из них 40 претендентов на знак «Алтын белгі», 110 претендентов на аттестат с отличием. Девятый класс заканчивают 4917 детей, 223 из которых претендуют на получение аттестата с отличием.