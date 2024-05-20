В селе Коржын Каратобинского района завершилось обследование домов, пострадавших от паводка, начата подготовка к строительным работам. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативного штаба ЗКО.

Напомним, 27 марта село Коржын Каратобинского района затопило талыми водами. 400 жителей села на вертолете перевезли в районный центр. В первую очередь были доставлены дети и женщины, люди с инвалидностью и с проблемами здоровья.

Всего в поселке планируют построить 90 домов, 72 из которых будут строится на новом месте, а 18 заново построены, с согласия жителей, на прежнем. Жители села говорят, что довольны началом строительных работ. Они надеются переехать в новый дом к началу следующего учебного года.

— Мы переживем трудный период и терпеливо ждем, пока текущая ситуация улучшится, и надеемся на лучшее, — говорят жители.

Между тем, в селе Булдырты Сырымского района планируется построить 25 домов. Из них 15 будут перестроены, а 10 перенесены на окраину села.



Подрядные компании доставили строительные материалы и уже приступили к строительным работам.