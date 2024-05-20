Как сообщили в пресс-службе областного суда, в Таскалинском районе рассмотрели административное дело по статье 652 КоАП РК «Неповиновение». Из материалов дела следует, что военнослужащий по контракту, лейтенант не прибыл на службу, а именно "отказался от исполнения приказа о прибытии на службу, поставленного временно исполняющим обязанности начальника ОТПК ДПС КНБ по ЗКО".

Сам военнослужащий вину свою признал. Он пояснил, что на боевом расчете ему сказали явиться на службу. Однако он не явился, так как хотел сменить место работы.

Постановлением суда лейтенант признан виновным виновным. Его оштрафовали на 64 610 тенге.

Постановление не вступило в законную силу.