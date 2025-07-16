С 4 июля в области начали работать десять мобильных комплексов автоматического контроля дорожного движения. Пять из них — «Ekin Patrol», аналогичные «Кибер-Шерифам». Пять комплексов — «Х-Spotter» — для ведения скрытого надзора.

Четыре установлены в салонах служебных автомашин полиции без цветографических схем и проблесковых маячков. Один — в салоне автобуса городского маршрута

— Этих систем не нужно бояться, нужно просто соблюдать правила дорожного движения, — подчеркнул Плешаков.

Также он отметил, что в сфере улучшения дорожной инфраструктуры, идут работы по обновлению дорожного покрытия на улицах Уральска, в том числе ремонт ям, замена и установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки и так далее.