На видео мужчина говорит, что собирается приготовить куырдак из сбитого им барсука, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Мужчина сбил барсука в центре Уральска и собирался приготовить из него куырдак Скриншот с видео В социальных сетях распространяется видео, в котором некий мужчина рассказывает, как на машине сбил барсука на улице Мухита. – Я ехал на скорости 90 километров в час и в районе центрального рынка на дороге неожиданно появился барсук. Сбил его один раз, он побежал в сторону Жайыка. Я погнался за ним и второй раз сбил его. В центре города, представляете? Он сдох, получится куырдак. Если есть желающие попробовать куырдак из барсука, звоните, - комментирует мужчина. На видео он демонстрирует свою машину, на которой сбил животное. Член мониториноговой группы, блогер Малик Жумагалиев на своей странице в Facebook возмутился действиями мужчины. Свой пост блогер подписал как  "Жажда охотника, чувство голода или жестокое обращение". Кроме этого, Малик Жумагалиев, опубликовал приказ министра сельского хозяйства и статьи уголовного кодекса, согласно которому мужчине может грозить наказание. Так, согласно приказу министерства сельского хозяйства РК от 27.02.2015г. "Об утверждении размеров возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира": размер возмещения вреда в месячных расчетных показателях (за каждую особь / за один килограмм / за гнездо) барсука составляет 10 МРП. По статье 316 УК РК "Жестокое обращение с животными" мужчине могут назначит наказание в виде штрафа до 120 МРП либо исправительных работ в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 120, либо арестом на срок до 30 суток." В пресс-службе департамента полиции сообщили, что данный факт будет зарегистрирован в книге учета информации. Будет начато расследование, о результатах которого в полиции обещали сообщить позже.