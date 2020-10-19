В Атырау установлена личность подростка, которая опубликовала ссору с отцом из-за немытой посуды в соцсети, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу управления образования Атырауской области. Попросившая защитить ее от родителей школьница из Атырау воспитывается в многодетной семье Иллюстративное фото из архива "МГ" Стало известно, что автором этого видео является  ученица 11 класса Малой академии искусств имени Нургисы Тлендиева. - Подросток посещает школу, у нее средняя успеваемость, активно принимает участие в различных школьных мероприятиях. Она из многодетной семьи и самая старшая. Ее отец - водитель спецтехники. После размещения видео  в социальной сети 18 октября,  в тот же вечер с 22.00 была оказана психолого-педагогическая поддержка, проведена консультация подростка. С родителями также была проведена разъяснительная работа, - сказала директор академии Долорес Таскарина. Отметим, что инцидент произошел 18 октября. Видео ссоры с отцом подросток  в соцсеть опубликовала  сама. До произошедшего у девочки не было конфликтов с родителями. Факт избиения установлен не был. После обсуждения, разобравшись в случившемся , подросток извинилась перед одноклассниками в школьном чате, и попросила не распространять данное видео. Сегодня была организована встреча родителей с участием сотрудника полиции, психологов и учителей школы, была проведена разъяснительная работа. Состояние подростка нормальное. Полиция в настоящее время ведет расследование. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.