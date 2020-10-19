Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 19 октября, прошло селекторное заседание межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК. В Казахстане по состоянию на 18 октября зарегистрировано 102 новых случаев КВИ, темп прироста составляет 0,09%, инфекционные койки загружены на 16%. По итогам заседания МВК приняла ряд решений: - ужесточение санитарно-эпидемиологического контроля в пограничных пунктах пропуска сократить с 26 октября количество зарубежных авиарейсов с учетом эпидемиологической ситуации в иностранных государствах; -проводить обязательное ПЦР тестирование всех прибывающих на территорию Казахстана (в том числе граждан РК), а также водителей, осуществляющих двусторонние международные перевозки; - срок действия справки о прохождении теста ПЦР для прибывающих из-за рубежа, в том числе граждан РК, определить до 3 суток. - с 19 октября в большинстве региональных лабораторий РК стоимость ПЦР-тестирования снижена до 9 тысяч тенге. - поэтапное возобновление деятельности субъектов бизнеса в регионах с «зеленой» стабильной эпидемиологической ситуацией при условии отсутствия роста заболеваемости. С 24 октября возобновляется работа по субботам ТРЦ, торговых домов, крытых рынков. Работать они могут до 17.00. - с 26 октября возобновят работу кинотеатры с заполняемостью не более 30% с соблюдением дистанции и масочного режима. - сохранится запрет на деятельность детских дошкольных учреждений, бильярдных и компьютерных клубов, развлекательных заведений, банкетных залов, ночных клубов. Продолжит действовать запрет на межобластные пассажирские перевозки и формирование общих вагонов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.