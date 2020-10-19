Археологи на основании исторических данных предполагают, что это могло быть местом захоронения видного государственного деятеля нашего народа - Касым хана, сообщили в службе коммуникаций Атырауской области. По словам историков, Жангир хан Бокейханулы приезжал сюда в 1840-х годах и отметил место, названного на тот момент «Ханской могилой». Но, к сожалению, позже это отметка исчезла. В прошлом году атырауские ученые обнаружили в российских архивах старинные чертежи Сарайшыка, на которых хорошо видна та самая ханская могила. Русский ученый-исследователь Алексей Алексеев в своем научном труде в 1861 году четко указал местонахождение ханской гробницы и обозначил ее как «святой склеп». Он описал «ханскую могилу» как мавзолей с окнами с трех сторон, куполом и дверью с восточной стороны. По мнению археологов, эти данные совпадают с очертаниями ныне обнаруженной гробницы. Эпоха процветания Сарайшыка, одного из средневековых цивилизованных городов на Великом шелковом пути, напрямую связана с именем Касым хана. Считается, что здесь были похоронены семь ханов. Один из них - Касым хан. Историки утверждают, что исторические данные в точности совпадают с обнаруженным недавно куполом мавзолея. - Исторические данные последних лет также полностью подтверждают захоронение Касым хана именно в Сарайшыке. Наша экспедиция относительно поисков захоронения хана оказалась плодотворной. Информация, содержащаяся в записях Алексеева, подтвердилась на 99%, - рассказал доктор исторических наук, профессор Абильсеит Мухтар. Археологи обнаружили 8-метровый фундамент кладбища, который простирается к востоку от гробницы. Предстоят роботы по очищению фундамента еще на 8 метров к северу. Раскопки к поставленной цели. Но, чтобы достать останки правителя, не навредив целостности скелета, необходимо произвести перезахоронение кладбища, которое появилось над предполагаемой ханской гробницей гораздо позже. Разрешение на перенос более поздних захоронений было получено от местного имама и родственников, захороненных тут людей. Историк Абильсеит Мухтар сообщил, что основные работы по очистке исторической территории начнутся в следующем году. Ожидается, что к исследованию будут привлечены также известные антропологи, археологи и ученые-этнографы. Археологические раскопки и исследования ведутся на древних захоронениях площадью 3 квадратных километра с девяностых годов прошлого века. В свою очередь аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов считает, что новость об обнаружении возможного места захоронения Касым хана во время празднования 750-летия Золотой Орды является знаковым событием. Касым хан – один великих правителей в казахской истории. Он превратил Казахское ханство в одно из сильнейших государств в экономическом, военно- политическом аспекте. Численность населения, жившего в мире и согласии увеличилось в разы, границы государства были расширены. Количество и качество войск усилилось очень стремительно во времена правления именно Касым хана. - Наши археологи уверены, что найдено место захоронения Касым-хана, видного государственного деятеля, яркая личность которого осталась в истории страны и сознании народа. Если последующие исследования и экспертиза подтвердит предположения ученых, думаю, что это будет огромным переворотом в национальной истории страны. С первого дня получения информации я встретился и лично беседовал с известным ученым- историком, руководителем археологических раскопок Абельсеитом Мухтаром. И сегодня же прибыл сюда, чтобы лично ознакомится с ходом работ. С момента приобретения независимости, при огромной поддержке Елбасы и по поручению президента РК проводится колоссальная работа по возражению духовного наследия и исторических ценностей казахского народа, которое в свою очередь положительно влияет делу укрепления национального единства страны, - сказал Махамбет Досмухамбетов, подчеркнув, что впереди нас ждут новые открытия в нашей истории, направленных на возрождение духовной составляющей нашего государства. Аким области отметил, что при совместной работе с различными ведомствами этой работе будет оказана всестороння поддержка.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.