По данным РГП "Казгидромет", 20 октября в Уральске ожидается дождь. Температура воздуха днем +13 градусов, ночью +3. Между тем по информации службы спасения, в ЗКО объявлено штормовое предупреждение, в регионе ожидается ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, а также гололед. В Атырау ожидается погода без осадков, днем 17 градусов тепла, ночью +10. В Актау синоптики прогнозируют ветер с порывами до +18 метров в секунду. Днем столбики термометров поднимутся до +19 градусов. В Актобе осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +17 градусов, ночью +4.