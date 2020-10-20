Иллюстративное фото из архива "МГ" В Казахстане c 2021 года ежесуточная норма порционного меню на одного заключённого будет составлять 1050 тенге. Это позволит сделать питание осуждённых более разнообразным. Об этом сообщил на онлайн-брифинге председатель комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД РК Жанат Ешмагамбетов. "Нормативы питания утверждены в постановлении правительства по рекомендации Казахской академия питания. Перечень продуктов состоит из 26 наименований. На сегодня суточная норма составляет 630 тенге на человека. По поручению министра мы этот вопрос отработали. Предложено увеличить перечень продуктов до 33 наименований. Со следующего года ежесуточный норматив будет составлять 1050 тенге. Питание должно быть более разнообразное и по весу объёмнее", – сказал Жанат Ешмагамбетов. Он добавил, что во всех учреждениях исправительной системы Казахстана будут устанавливать "электронные магазины". Такие аппараты уже есть в тюрьмах Акмолинской и Алматинской областях. "С помощью этих терминалов осуждённые могут заказать продукты или другие разрешённые товары. Насчитывается около 600 наименований. Также есть специализированные сайты, благодаря которым родственники осуждённых могут дистанционно организовать доставку товаров. Такая система работает в пилотном режиме в Алматы, Алматинской и Акмолинской областях. В перспективе мы планируем распространить это на все учреждения страны", – сообщил глава КУИС. Ещё одно нововведение – переход к камерному содержанию осуждённых, согласно которому в одном помещении будут содержаться не более шести человек. По мнению Жаната Ешмагамбетова, если казахстанские тюрьмы перейдут на эту систему, криминальные авторитеты не смогут влиять на законопослушных заключённых. "Одна из основных проблем – отрядный или барачный режим содержания, когда в одном помещении находятся по 100-120 человек. При таком скоплении всего несколько авторитетов преступной среды могут повлиять на остальную законопослушную часть осуждённых. Поэтому мы планируем постепенно перейти к камерному режиму. У нас на сегодня девять таких учреждений. Мы определили ещё шесть, их надо реконструировать. Это будет зависеть от финансирования", – сказал Жанат Ешмагамбетов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.