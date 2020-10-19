На странице девочки в Instagram появились видео, на которых отец ругает ее из-за невымытой посуды. - Помогите, пожалуйста. С каждым днем мне все страшнее жить с ними под одной крышей. Я терплю насилие несколько лет. И не только я. Я не знаю, правильно ли я поступаю, публикуя это, но я не знаю, что со мной будет завтра и сейчас, - написала девочка. За кадром слышно, как девочка предупреждает отца, что выложит видео в Сеть. Позже на странице появились другие записи, в которых девочка просит не предавать большей огласке историю, так как она боится реакции родителей. В полиции рассказали, что уже взяли дело на контроль. - Департаментом полиции Атырауской области в ходе мониторинга в социальных сетях было выявлено видео, где мужчина (отец) ругается и обращается к несовершеннолетней дочке с нецензурными словами. По факту проводится досудебное расследование по статье 140 Уголовного кодекса Казахстана "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, - сообщили в пресс-службе Департамента полиции.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото и видео с сайта Tengrinews.kz