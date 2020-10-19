Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции РК, с начала эпидемии в стране зарегистрировано 109 508 случаев заболевания COVID-19, летальных случаев - 1 768, выздоровели 105 030 человек. – Только за прошедшие сутки в Казахстана выявлено 102 новых случая заболевания COVID-19, из них шесть случаев зафиксированы в ЗКО. На данный момент по стране лечение получают 2682 человека, среди которых 125 детей. В стационарах находятся 2055 пациентов, на амбулаторном лечении - 627. 81 человек находятся в тяжелом состоянии, состояние 12 человек врачи оценивают как крайне тяжелое, еще 12 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ, - сообщили в МВК РК. В ЗКО общее количество зарегистрированных случаев заболевания опасной инфекцией составило 6919 человек. Стоит отметить, что за прошедшие сутки был зарегистрирован 51 случай заболевания пневмонией с признаками COVID-19 и один случай с летальным исходом. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.