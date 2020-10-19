Новый стадион - еще один шаг для того, чтобы раскрыть потенциал у молодых спортсменов. Поэтому на открытие пришли все сельчане. - Для нынешней молодежи создаются все условия, чтобы укреплять организм, заниматься спортом. Раньше мы все игры и соревнования проводили просто на улице.То не было специалистов-тренеров, то залов, или же инвентаря. Приходилось как-то выкручиваться, что-то придумывать. А сейчас у наших детей и внуков таких проблем нет. Я уверен, что такой современный красивый и оборудованный стадион поможет в воспитании нового поколения выдающихся спортсменов,- сообщил председатель совета ветеранов с. Акжайык Тлеккабыл Жауынбаев. На торжественном открытии объекта выступил и поздравил сельчан аким района Арман Утегулов. Развитие всех видов спорта будет всегда поддерживаться в районе, отметил аким. В более комфортных и оборудованных местах теперь могут тренироваться любители спорта и профессионалы села Аксогым. - Мы очень рады такой площадке. Сюда мы будем приходить каждый день. Благодарим всех, кто принял участие в строительстве и организации работ,- отметила руководитель молодежного объединения села Аксогым Улпан Жасталапкызы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.