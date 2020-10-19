Еще два человека с различными травмами доставлены в больницу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Toyota Camry врезалась в большегруз на трассе в ЗКО: погиб мужчина Трагедия произошла 18 октября около 15.00 на 239 километре трассы Атырау-Уральск, недалеко от поселка Алмалы Акжайыкского района. Водитель автомашины Toyota Camry выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой. Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, спасателям пришлось вызволять пострадавших из искореженной машины с помощью специальной техники. В результате ДТП пострадали три человека. 34-летний водитель автомашины Toyota Camry от полученных травм скончался на месте. – Еще двое мужчин доставлены в медицинские учреждения. У 26-летнего жителя района Байтерек врачи диагностировали множественные переломы костей предплечья. Он доставлен в областную многопрофильную больницу. Второй пострадавший - 28-летний житель города Шымкент получил сотрясение головного мозга и находится в Акжайыкской районной больнице. 27-летний житель города Шымкент травм не получил, - сообщили в облздраве. В пресс-службе департамента полиции рассказали, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека". Toyota Camry врезалась в большегруз на трассе в ЗКО: погиб мужчина (фото Toyota Camry врезалась в большегруз на трассе в ЗКО: погиб мужчина (фото Toyota Camry врезалась в большегруз на трассе в ЗКО: погиб мужчина (фото Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено пресс-службой ДЧС ЗКО  