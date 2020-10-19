Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Ивана Касаткина, просьба позвонить по номеру телефона: 8 705 150 51 91. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Как рассказала родственница пропавшего пенсионера Людмила Щуренкова, со дня пропажи Ивана Касаткина прошла неделя. – Люди говорят, что видели его в первый день. Нам известно, что он дошел до села Подстепное. Дальше его следы теряются. Просмотрели камеры видеонаблюдения, никаких зацепок нет. Полиция говорит, что раздали ориентировки, - рассказала женщина. Напомним , 71-летний Иван Касаткин 13 октября около 17.00 вышел из дома в районе Айгуль и до сегодняшнего дня не вернулся. Мужчина страдает потерей памяти.