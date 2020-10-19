проверила работу кафе-ресторанов, караоке и кинотеатров.

– В ходе проверки выяснилось, что ряд ресторанов и кафе по улице Азаттык, Горького, Молдагалиева, Карымсакова, Темирханова вопреки запрету работали в выходные дни. В ресторане по улице Баймуханова шла свадьба, подобное торжество праздновали в частном доме в мкр Жулдыз, а в доме в поселке Акжар проводили кудалык.

Кафе-донерная возле рынка Дина, киоски и донерные возле вокзала, в микрорайоне Бакдаулет, по улице Амандосова, по улице Огородная, продуктовый магазин по улице Молдагуловой работали, не взирая на карантинный режим, без соблюдения временных рамок и санитарных норм, - сообщили в полиции.

Кроме того, был открыт кинотеатр по улице Карымсакова и компьютерный клуб по улице Азаттык.

Собранные документы по всем выявленным фактам направлены в управление по контролю за качеством и безопасностью товаров и услуг Атырау, где будет принято соответствующее решение.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, в выходные дни в регионе работала мониторинговая группа, которая