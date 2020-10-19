Как рассказали в акимате Бурлинского района, на сегодня в районе функционирует 343 крестьянских хозяйств и ТОО, занятых в сельском хозяйстве. - Общий объем валовой продукции сельского хозяйства за 8 месяцев текущего года составляет 3,6 млрд. тенге. Что на 300 млн. тенге больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - рассказали в акимате. В селекционно-племенной работе участвует 50 хозяйств, с поголовьем КРС - 3 295 голов, имеется 151 голов племенных быков. Обеспеченность быками - 78%. В районе действуют 19 миницехов по переработке сельхозпродукции, численность работающих в них 115 человек, в текущем году ими произведено продукции на сумму свыше 150 млн. тенге. Также, за 8 месяцев текущего года было произведено 1600 тонн мяса, 8600 тонн молока, 3,5 млн. штук яиц и 32,2 тонны шерсти. В целом по району более 1 120 человек занято в сельском хозяйстве. Растениеводство в районе также идет полным ходом. Согласно меморандуму «структуры посевных площадей на 2020 год» планируемая посевная площадь сельскохозяйственных культур составила - 50 тысяч гектар. По району посеяно и убрано 8,3 тысячи гектар зерновых культур, средняя урожайность составила 8,8 центнеров. На сегодняшний день по району уборка зерновых выполнена на 100%. По масличным культурам на сегодня убрано 3,4 тысячи гектаров, средняя урожайность составила 5 центнеров на гектар. Картофеля убрано - 49 гектар, овощи убрано – 80 гектар, бахчевые культуры убрано - 10 гектар, до конца сентября месяца планируется завершить уборку масличных, картофеля и овощных культур. По району на сегодня заготовлено 62,6 тысячи тонн кормов и выполнены планы на 115%. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.