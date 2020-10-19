По словам акима Бурлинского района Миржана Сатканова, на 1 сентября 2020 года в районе зарегистрировано 4849 субъектов малого и среднего бизнеса, что на 0,3 процента больше, чем за аналогичный период 2019 года, из них действует 4095 (84,4%) субъекта. - В структуре экономики района доля МСБ составляет 88,8%. Численность занятых в сфере малого и среднего составило 12 269 человек. Объём производства продукции, работ и услуг субъектами малого и среднего бизнеса составил - 202,5 миллиарда тенге. На сегодняшний день в районе действует порядка 649 объектов торговли. Это магазины, аптеки, АЗС, кафе и многое другое, - рассказал Миржан Сатканов. По его словам, по программам дорожная карта бизнеса, экономика простых вещей и развития продуктивной занятости и массового предпринимательства было одобрено 33 проекта на сумму 813 миллионов тенге. - Также, в региональную Карту поддержки предпринимательства включены два проекта, проект ТОО «Global Trade and Services» по выпуску светодиодных прожекторов и проект TOO «Green Spark Limited» по производству солнечных панелей, - отметил глава Бурлинского района. В текущем же году, инвестиции в экономику района увеличились в 2,5 раза и составили 6,6 млрд. тенге. Что является подспорьем для открытия 350-ти новых рабочих мест. Один интересный факт все инвестиции направлены на не сырьевой сектор экономики. Более 3,5 млрд. тенге инвестиции предусмотрены на развитие агропромышленного комплекса. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.