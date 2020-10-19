В городском отделе физкультуры и спорта отметили, что в этом году свои двери распахнули несколько новых спорткомплексов и залов. Возможности для занятий в них получили и дети, и взрослые. Поздравить воспитанников детско-юношеской спортшколы пришли первые руководители города и именитые мастера. В этом зале ранее готовили легкоатлетов, сейчас его переориентировали. - В этом зале будут заниматься художественной и батутной гимнастикой. В прошлом году мы приобрели новый батут, в этом – акробатическую дорожку длиной в 41 метр. Виды спорта являются олимпийскими, и мы надеемся увеличить количество занимающихся, - рассказал руководитель городского отдела физкультуры и спорта Артур Шергалиев. Также был показан мастер-класс. Акробаты выписывали пируэты на батуте, гимнасты показали класс на дорожке, а девушки-гимнастки продемонстрировали отличную пластику и растяжку. - Мы очень серьезно тренируемся. Бывает, что тренеры с нами строгие. Но если упражнения получаются, то они добрые. Для побед приходится от многого отказываться. Только так можно добиться спортивных успехов, - отметила юная гимнастка Жанель Муканова. Спортивные чиновники выразили надежду, что в Уральске возрастет количество любителей гимнастики.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.