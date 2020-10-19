Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным департамента статистики ЗКО, самые популярные имена для мальчиков в этом году стали такие как Амир (82), Алихан (67), Ислам (64), Нұрислам (59), Алдияр (59). Наиболее распространенными именами среди появившихся на свет в этом году девочек стали: Медина (133), Айзере (103), Раяна (82), Айлин (75), Амина (75). Статданные указывают, что новорожденных мальчиков также называют следующими именами: Абылай, Рамазан, Имран, Дінмұхаммед, Хан. Также были названы необычные имена девочек: Томирис, Көзайым, Зере, Мия, Райяна. Реже всего можно услышать такие имена мальчиков, как Максет, Азер, Муаз, Зейіннұр, Елнамыс. Редкими именами для девочек считаются такие, как Зайнаб, Румейсә, Ризам, Сура, Мика. Кроме того, в отделе регистрации актов гражданского состояния города Уральск отметили, что редко встречаются имена для мальчиков: Амаль, Эмир, Шахнур, Милон, Марсель; для девочек: Эсмира, Асмира, Ділназ, Настасья, Оливия. По данным департамента статистики ЗКО, с начала этого года в Уральске появились 2341 мальчик и 2175 девочек. Отмечается, что в городе с начала года родилось 28 двоен, хотя за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано рождение 43 двоен. В среднем в день в городе рождается 18 младенцев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.