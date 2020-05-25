У высококвалифицированного специалиста вы можете получить следующие виды стоматологических услуг: • лечение зубов любой сложности; • реставрация зубов; • профессиональная гигиена полости рта. Прием ведется по записи. Оплата возможна наличными и безналичным способом.Сертификат специалиста №KZ94VBM01001132 от 07.11.2019 г. выдано Департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.