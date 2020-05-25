В редакцию "МГ" очевидцы прислали видео, на котором женщина выходит из машины и звонит в колокольчик. Как выяснилось, таким образом сегодня, 25 мая, директор СОШ №2 Алима Турегалиева поздравила выпускников школы №2. - В нашей школе сегодня праздник, последний звонок. Хотя детей в школе нет, мы сегодня с утра, примерно в 9.15, нарядили автомобиль, украсили его шарами, взяв школьный звонок, отправилась на улицы, где живут наши выпускники. Я давала звонок под их окнами и балконами. Таким образом мы их поздравили, - отметила Алима Турегалиева. Кроме того, директор СОШ №2 отметила, что ей все-же удалось поднять настроение своим выпускникам. - Эмоции переполняли всех, дети аплодировали с балконов, играла музыка, - сказала Алима Турегалиева. Стоит отметить, что таким образом последний звонок прозвенел и для выпускников районных школ в ЗКО. Судя по видео, присланному из Жанибекского района, последний звонок звучал из УАЗа который проехал по всему поселку. Ученики выходили одетые в школьные формы из своих дворов и махали вслед проехавшему автомобилю. В пресс-службе управления образования ЗКО сообщили, что в 2020 году школу закончили 5 142 ученика, из них 362 выпускника - обладатели знака «Алтын белгі» и 223 выпускника аттестатов с отличием.

7T2z4s_IaSk

bi7fxqAO35I

Напомним, 11 мая заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов рассказал, что последний звонок и вручение аттестатов пройдет на открытом воздухе 3-4 июня.