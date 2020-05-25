Поликлиники были закрыты из-за того, что их посещали пациенты, у которых позже был выявлен коронавирус, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Четыре поликлиники закрыли на карантин в Уральске. ТЦ и рестораны пока открываться не будут Фото из архива "МГ" Заместитель руководителя департамента контроля качества безопасности товаров и услуг Нурлыбек Мустаев рассказал, эпидситуация по распространению COVID-19 в ЗКО остается не стабильной. - Карантин был продлен до 15 июня, однако никаких нововведений нет. Детские сады не работают только в Уральске, в области дежурные группы в дошкольных учреждениях функционируют. Сейчас в городе закрыты на карантин поликлиника №2, №3, №4 и №5. Там были выявлены факты, когда больной коронавирусом приходил в поликлинику. Контактные лица изолированы, в поликлиниках проведена дезинфекция. Если результаты на коронавирус  у контактных лиц будут отрицательными, то поликлиники будут открыты, - сообщил Нурлыбек Мустаев. Он также ответил на вопрос об открытии ресторанов, кафе, ТРЦ и фитнес-центров. - Эти объекты должны были открыться на 3 этапе, то есть с 25 мая. Однако данные организации могут быть открыты, если прирост заболевших не превышает 2%, на сегодняшний день этот показатель не достигнут. В течение этой недели мы будем наблюдать за эпидситуацией, по результатам будет решаться вопрос смягчения или ужесточения карантинных мер, - пояснил Нурлыбек Мустаев. Замруководителя ДККБТУ также отметил, что когда выявляется заболевший коронавирусом и начинают выяснять его контактных, то выясняется, что человек ходил в гости. - Хочу отметить, что родственников и знакомых посещать запрещено. Просим людей соблюдать меры безопасности. Руководителей предприятий также просим соблюдать меры безопасности: у работников должны быть маски, обязательно соблюдать дистанцию, наличие санитайзеров, - обратился Нурлыбек Мустаев. Напомним, 23 мая стало известно, что коронавирус подтвержден у сотрудника КПО б.в. В ЗКО карантин продлили до 15 июня. Ранее сообщалось, что смягчение ограничительных мер при карантине будет проходить поэтапно с учетом уровня прироста заболеваемости Covid-19. Между тем 24 мая оперативный штаб при акимате города приостановил работу детских садов до 15 июня. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.