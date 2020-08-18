Студентам порекомендовали самостоятельно отслеживать официальные сайты своих учебных заведений, сообщает Informburo.kz.

Казахстанские студенты вузов России 1 сентября могут начать учёбу дистанционно, сообщает сайт посольства Казахстана в России.

- По имеющейся информации, 1 сентября все вузы РФ начнут учебный год в очном формате. Однако в связи с тем, что въезд студентов из РК в РФ временно приостановлен до стабилизации эпидемиологической ситуации, российские учебные заведения готовы организовать учебный процесс в дистанционном формате, – говорится в сообщении посольства.Студентам порекомендовали самостоятельно отслеживать официальные сайты своих вузов и быть в контакте с кураторами своих факультетов.Ранее в Министерстве образования и науки РК заявляли, что помогут желающим студентам иностранных вузов перевестись в казахстанские учебные заведения. Минобразования России сообщало, что иностранные студенты, обучающиеся в российских вузах, по приезду в страну должны будут соблюдать двухнедельный карантин и сдавать ПЦР-тест на Covid-19. Кроме того, в новом учебном году обязательным требованием станет ношение масок в вузах. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Иллюстративное фото из архива "МГ"