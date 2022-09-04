Мусор тлел восемь дней, сообщает портал "Мой ГОРОД".  Уральцы задыхаются от едкого дыма. В пригороде горит мусорный полигон Фото предоставлено акиматом Уральска Сообщение о возгорании на мусорном полигоне в районе поселка Асан в ДЧС поступило вечером 27 августа.
- По официальной версии, неизвестные люди сжигали кабеля для получения цветмета, огонь перекинулся на территорию карьера ТОО «Жайык Таза кала», где произошло загорание сухой травы и кустарников с переходом на мусор на ориентировочной площади 1 га. Угрозы населенным пунктам нет, - сообщили тогда в акимате Уральска.
Полигон предназначен для крупногабаритного мусора.   Как сообщили в пресс-службе департамента ЧС по ЗКО, в 21:30 27 августа загорание было локализовано, однако мусор продолжал тлеть. Чтобы потушить возгорание использовали грунт и воду. Так, с момента начала пожара на полигоне было засыпано 11 179 тонн грунта и израсходовано 2624 тонн воды.  