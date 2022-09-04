Пожары в Костанайской области: Генпрокуратура начала расследования
Досудебные расследования начались по нескольким статьям.
Фото: МВД РК. Бойцы Национальной гвардии задействованы в тушении
В пресс-службе генеральной прокуратуры сообщили о проведении расследований по фактам лесного пожара в Костанайской области, а также пожара в Костанае (третьего сентября сгорел охотничий магазин. Четыре сотрудника магазина погибли, три получили ожоги).
- Начаты досудебные расследования по статьям 204 части 2 УК РК «Неосторожное обращение с огнём, повлекшее тяжкие последствия и причинившее особо крупный ущерб», 341 части 1 «Уничтожение лесов», 292 части 3 «Нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Принимая во внимание гибель людей, число пострадавших и причинённый ущерб от пожаров, уголовные дела приняты в производство специальных прокуроров Генеральной прокуратуры и прокуратуры Костанайской области, которые возглавили следственно-оперативные группы из числа опытных сотрудников правоохранительных и специальных органов, - говорится в сообщении надзорного органа.
Ход расследования Генеральным прокурором взят на личный контроль.
Также стало известно, что потерявшим жильё при пожарах в Костанайской области построят новые дома. Об сообщил премьер-министр Алихан Смаилов на оперативном совещании.
- Нам нужно оперативно сработать, чтобы успеть завершить строительство в кратчайшие сроки. Этот вопрос находится на личном контроле президента, - сказал Смаилов.
Министерству сельского хозяйства совместно с акиматом области в случае необходимости нужно будет оказать помощь пострадавшим фермерам и владельцам личных подсобных хозяйств. К слову, пока о гибели животных не сообщается. Но на фотографиях с места пожара видны трупы небольших лесных зверят, также запечатлено обгоревшее тело оленя.
Лесной пожар в Костанайской области
Возгорание началось второго сентября в 15:10 в 20 километрах от села Казанбасы. Изначально тушение осложнялось ветром, жаркой погодой и отсутствием подъездных путей из густой растительности. На месте пожара сразу создали оперативный штаб, на место выехал глава МЧС.
По состоянию на 10:00 четвёртого августа, 10 человек пострадали, погиб пенсионер с инвалидностью (он отказался эвакуироваться), уничтожены и повреждены 108 строений. Горят 43 тысяч гектаров.
Во всех региональных филиалах партии AMANAT открыты пункты приема гуманитарной помощи для пострадавших.
Ассамблея народа Казахстана объявила об организации помощи. Финансовое пожертвование можно перечислять на открытый для пострадавших расчётный счёт, карта Kaspi привязана к номеру телефона 8-747-482-64-49.
