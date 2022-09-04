- 3 сентября в дежурную часть полиции Хромтауского района поступило сообщение о том, что мужчина случайно застрелил на охоте своего знакомого. По данному факту установлено, что сотрудник полиции в выходной день поехал со своим знакомым на охоту. Во время охоты случайно застрелил товарища из своего зарегистрированного ружья, в результате последний скончался на месте, - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как стало известно, управлением собственной безопасности ДП Актюбинской области расследуется уголовное дело по части 1 статьи 104 УК РК "Причинение смерти по неосторожности" в отношении сотрудника Хромтауского отдела полиции.Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.