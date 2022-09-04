В Атырау стартовал приём заявок на безвозвратный государственный грант
Приём заявок на государственные гранты для реализации новых бизнес-идей в рамках Национального проекта продлится до девятого сентября.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Об этом сообщила руководитель отдела областного управления координации занятости и социальных программ Гульболат Амангалиева на брифинге в Региональной службе коммуникаций Атырауской области.
Размер гранта составляет 400 месячных расчетных показателей, то есть 1 225 200 тенге. Претенденты на грант могут подать заявку в онлайн-режиме на портале Business.enbek.kz посредством электронной цифровой подписи. Для этого каждый участник регистрируется на портале и определяет соответствие условиям получения гранта. Далее необходимо скачать образец бизнес-плана и после его заполнения внести на портал. Затем заполнить форму заявления и подписать его электронной цифровой подписью.
Заявители должны относиться к одной из следующих социальных категорий:
люди с инвалидностью;
кандасы;
члены малообеспеченных семей из межрегиональных переселенцев;
член многодетной семьи, то есть супруг или супруга;
лицо, воспитывающее ребёнка с инвалидностью;
получатели пособий по потере кормильца;
молодёжь.
- Также кандидаты должны иметь сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту «Бастау бизнес» сроком не более трёх лет. При отсутствии доступа к интернету или компьютеру можно подать заявку в зонах самообслуживания центров занятости населения, центрах обслуживания населения, центрах обслуживания предпринимателей, - сказала Гульболат Амангалиева.
Отметим, что государственные гранты не предоставляются на потребительские цели, погашение кредитных займов и приобретение недвижимости, а также на приобретение земельных участков, строительство домов и производство подакцизной продукции.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!