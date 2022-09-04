Приём заявок на государственные гранты для реализации новых бизнес-идей в рамках Национального проекта продлится до девятого сентября. Об этом сообщила руководитель отдела областного управления координации занятости и социальных программ Гульболат Амангалиева на брифинге в Региональной службе коммуникаций Атырауской области. Размер гранта составляет 400 месячных расчетных показателей, то есть 1 225 200 тенге. Претенденты на грант могут подать заявку в онлайн-режиме на портале Business.enbek.kz посредством электронной цифровой подписи. Для этого каждый участник регистрируется на портале и определяет соответствие условиям получения гранта. Далее необходимо скачать образец бизнес-плана и после его заполнения внести на портал. Затем заполнить форму заявления и подписать его электронной цифровой подписью. Заявители должны относиться к одной из следующих социальных категорий:
  • люди с инвалидностью;
  • кандасы;
  • члены малообеспеченных семей из межрегиональных переселенцев;
  • член многодетной семьи, то есть супруг или супруга;
  • лицо, воспитывающее ребёнка с инвалидностью;
  • получатели пособий по потере кормильца;
  • молодёжь.
- Также кандидаты должны иметь сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту «Бастау бизнес» сроком не более трёх лет. При отсутствии доступа к интернету или компьютеру можно подать заявку в зонах самообслуживания центров занятости населения, центрах обслуживания населения, центрах обслуживания предпринимателей, - сказала Гульболат Амангалиева.
Отметим, что государственные гранты не предоставляются на потребительские цели, погашение кредитных займов и приобретение недвижимости, а также на приобретение земельных участков, строительство домов и производство подакцизной продукции.