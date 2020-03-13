Иллюстративное фото с сайта e-history.kz Заместитель акима Мангистауской области Каныбек Жумашев заявил, что в связи с объявлением всемирной пандемии коронавирусной инфекции в стране отменены все массовые мероприятия и потому празднование Амал мерекесi решено перенести на один-два месяца позже, ведь на Амал обычно собирается не меньше пяти тысяч человек. Замакима понадеялся на понимание жителей Мангистауской области. Также Каныбек Жумашев сообщил, что магазины и детские сады закрывать не будут, а родители, желающие оставить детей дома, могут не переживать за места в детских учреждениях, они будут сохранены. По поводу продовольствия Жумашев заявил, что для того чтобы обеспечить население продуктами запасов хватает и беспокоится не надо. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.