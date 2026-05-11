В управлении образования ответили на главный вопрос родителей.

В Западно-Казахстанской области с 2025 по 2027 годы планируют отремонтировать 86 школ. Об этом сообщили в пресс-службе управления образования ЗКО.

По данным ведомства, в 2025 году ремонт уже завершили в шести школах. В этом году работы пройдут ещё в 33 учебных заведениях, а в 2027 году - в 47.

В Уральске в список попали восемь школ - СОШ №35, 3, 6, 23, №7, 13, 32, 22. Сейчас для объектов определяют подрядные организации - идут конкурсные процедуры.

Как пояснили в управлении образования, ремонт начнут после окончания учебного года - в июне. Такой график выбрали чтобы не мешать учебному процессу и успеть завершить основные работы до 1 сентября.

- Планируется сдать объекты полностью готовыми к новому учебному году, - сообщили в ведомстве.

Пока переводить детей в другие школы или вводить вторую смену не собираются. Основной объём ремонта рассчитывают выполнить во время летних каникул.

Однако в управлении не исключают, что сроки на отдельных объектах могут затянуться. В таком случае вместе с акиматом будут искать временные варианты для размещения учеников в других школах, соответствующих санитарным и требованиям безопасности.

Окончательное решение по каждой школе будут принимать отдельно, с учётом ситуации на объекте и обязательным уведомлением родителей.

С полным списком ремонтируемых объектов образования можно ознакомиться здесь.