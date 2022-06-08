Поправки в основной закон страны вступили в силу, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 69% составила явка на референдуме в ЗКО Закон о внесении изменений и дополнений в Конституцию восьмого июня опубликован в газете «Казахстанская правда». 7 985 769, или 68.05% граждан, имеющих право голоса, приняли участие в референдуме. «За» проголосовали 71.18% участвующих. Основные изменения:
  • Казахстан переходит от суперпрезидентской формы правления к президентской с сильным парламентом.
  • Близкие родственники президента не вправе занимать должности политических государственных служащих, руководителей субъектов квазигосударственного сектора.
  • Земля и её недра принадлежат народу.
  • Казахстанцы могут самостоятельно обращаться в Конституционный суд.
  • Смертная казнь запрещена.
  • Депутатский корпус мажилиса будет формироваться по смешанной избирательной системе.
  • Президентскую квоту в сенате сократят, квоту АНК в мажилисе упразднят.
  • Мажоритарная система позволит отозвать депутата по желанию избирателей.
  • Исключены положения об особой роли и привилегиях Первого президента.
В Казахстане прошёл республиканский референдум. Голосовать было разрешено гражданам РК, достигшим 18-летнего возраста. Референдум официально считается состоявшимся, так как на участки пришло больше половины граждан с правом голоса. Президент поблагодарил казахстанцев за участие в голосовании.