Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла в микрорайоне Самал-2. Студент первого курса Мангистауского колледжа искусств 2004 года рождения утонул в Каспийском море. Как сообщили в ДЧС региона, уроженец села Боранкул спрыгнул в воду с пирса и уже не вынырнул. Спасатели ведут поиски тела погибшего студента. Предположительно, он снимал видео для TikTok.