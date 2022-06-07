В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +21..+23, ночью похолодает до +11..+13. Ветер северо-западный до 18 метров в секунду.

В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +29..+31 градусов, ночью +16..+18 градусов. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +21..+23 градусов. Ночью похолодает до +10..+12 градусов. Ветер западный до 18 метров в секунду.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +28..+30 градусов, ночью опустятся до +19..+21 градусов. Ветер северо-восточный до 20 метров в секунду.

По данным «Казгидромета», днём восьмого июня в северной половине и на востоке ЗКО ожидается ветер с порывами 15 - 20 метров в секунду.По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе и севере – пыльная буря.