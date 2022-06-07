В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что 55-летний водитель «ЗАЗ-Шанс», житель посёлка Курайли, ехал по степной дороге в Алгинском районе. При повороте он не справился с управлением и авто опрокинулось в реку Карахобда. Вода заполнила салон машины и водитель погиб. Обстоятельства ДТП устанавливаются.