В 2016 году в регионе было заасфальтировано 277 улиц, общей протяженностью 167,5 километров. Аким области обратил внимание на необходимость ускорить темпы строительства, отметив, что теперь для этого есть все условия: после договоренности между акиматом Атырауской области и АО "Қазақстан Темiр Жолы" количество вагонов, поставляющих инертные материалы, необходимых в дорожном строительстве, существенно увеличилось. - Глава государства поставил перед местными исполнительными органами задачу по улучшению жизни и благосостояния населения. Дороги – это то, с чем каждый человек сталкивается ежедневно. Стоит признать, в этом плане нам предстоит еще много работы. Особенно в пригородных сельских округах – обращаю ваше внимание на них, - подчеркнул Нурлан НОГАЕВ. - В этом году мы сделали упор на строительство дорог, взяли объемы которых раньше не было. Наша задача – выполнить взятые на себя обязательства. Я лично, мои заместители и ответственные лица будем контролировать своевременность выполнения работ и целесообразность расходования бюджетных средств. Наша цель – улучшить состояние городских «артерий», дать новую жизнь тем пригородным сельским округам которые утопают в грязи.