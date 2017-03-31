Иллюстративное фото из архива "МГ" - В настоящее время на учете в налоговых органах официально состоят чуть более 2 тысяч таксистов, на самом деле их намного больше. Причем цену пассажирских перевозок они устанавливают сами, - рассказал председатель общественного совета Мурат УТЕШОВ. По словам спикера, таксисты в Атырау устроили настоящий беспредел: паркуются в неустановленных местах, создают конкуренцию автобусам, зачастую являются инициаторами ДТП на дорогах из-за отсутствия прав и опыта вождения. - Более того, они наживаются на приезжих иностранцах, устанавливая им ставку до гостиниц от 30 долларов и выше. К местному же населению они также беспощадны, порой, чтобы проехать лишь одну остановку, они "заряжают" цену в 500 тенге, - рассказал Мурат УТЕШОВ. По словам руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Кайрата НУРТАЕВА, ситуация в области дошла до того, что из-за увеличения количества таксистов на дорогах области, в районы перестали курсировать пассажирские автобусы. - В настоящее время автобус ездит только в город Кульсары Жылыойского района, в остальные районы автобусы не ходят, этому виной таксисты, которые переманили всех пассажиров ценой и скоростью перевозок, - рассказал Кайрат НУРТАЕВ. В данном направлении членами общественного совета было решено начать борьбу с нелегальными таксистами: определить специальные места стоянок, поставить всех перевозчиков на учет, а также вести слаженную работу дорожной полиции и налоговыми органами.