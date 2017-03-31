На заседании совета сообщили, что Салтанат ЕСКЕНДИРОВ будучи и. о. Круглоозерновского поселкового округа был остановлен сотрудниками полиции в нетрезвом состоянии. - Изначально Ескендиров не выполнил требования полицейских и не остановился. Позже на него был составлен административный протокол. Его поступок нарушает стандарты поведения этического кодекса госслужащих РК, - отметил председатель совета по этике ЗКО Болат ИСКАКОВ. Сам Ескендиров свою вину признал. В итоге совет принял решение о направлении в адрес акима города Уральска рекомендации по наложению должностному лицу дисциплинарного взыскания в виде строгого выговора.