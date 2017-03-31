Еще двоих парней, участвовавших в массовой драке, суд оправдал по амнистии, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". prigovor kaktus (5) Сегодня, 31 марта, в Уральском городском суде судья Руслан ЖУМАГУЛОВ огласил приговор в отношении троих парней, которые участвовали в массовой драке около одного из дискобаров Уральска и до смерти забили посетителя. - В ночь на 13 ноября 2016 года Байбулов, Жакиев и Рыскалиев находились в дискобаре, расположенном в 7 микрорайоне. Около трех часов ночи они собрались домой и вышли из бара, где вступили в словесную перепалку еще с тремя посетителями, среди которых был потерпевший Сергей БОНЧАРОВ, - пояснил судья Жумагулов. В суде было также выяснено, что Бончарова из бара вывел на улицу охранник, так как тот устроил скандал в гардеробе. После чего у входа в кафе завязалась словесная перепалка и драка между Бончаровым и двумя его друзьями с подсудимыми. - Судебно-медицинская экспертиза установила, что последний удар в висок, который послужил причиной смерти, нанес именно Байбулов. Об этом свидетельствует и видео с камер наружного наблюдения кафе, - заявил судья. Приняв во внимание как смягчающие обстоятельства тот факт, что подсудимые Жакиев и Рыскалиев выплатили моральный и материальный вред потерпевшей стороне, суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 293 УК РК "Хулиганство" и назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы. однако руководствуясь законом об амнистии, лица, совершившие преступления, относящиеся к категории средней степени тяжести могут быть освобождены от уголовной ответственности. Жакиева и Рыскалиева освободили из-под стражи в зале суда. Батырбека БАЙБУЛОВА суд признал виновным согласно статьям 106 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека" и 293 УК РК и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Стоит отметить, что Батырбек БАЙБУЛОВ ранее работал в службе охраны президента и профессионально занимался кикбоксингом. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. prigovor kaktus (4) prigovor kaktus (3) prigovor kaktus (2) prigovor kaktus (1) Фото Медета МЕДРЕСОВА