Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, управление административной полиции ЗКО регулярно проводит работы по взысканию административных штрафов. - Транспортные средства злостных неплательщиков административных штрафов водворяются на специальные стоянки до исполнения постановления суда. На сегодняшний день на штрафстоянке находится 27 автомашин на общую сумму задолженностей в полмиллиона тенге. В случае неисполнения владельцами транспортных средств постановления судебных исполнителей, автомашины будут выставлены на торги через аукцион, - пояснили в ДВД ЗКО. Стоит отметить, что за неисполнение постановлений предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на сумму более 22 тысяч тенге либо ареста сроком до 5 суток.