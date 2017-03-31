Иллюстративное фото с сайта sinekvan - LiveJournal Такое предложение в ходе заседания общественного совета области по строительству дорог и общественному транспорту председатель совета Мурат УТЕШОВ. - В настоящее время на дорогах Атырау творится настоящий бардак, водители автобусов устраивают гонки на без того узких дорогах, таксистов расплодилось очень много. Как альтернативу предлагаю и пассажирам, и автомобилистам пересесть на велосипеды, как в соседних странах, - посоветовал Мурат УТЕШОВ. Члены совета выразили обеспокоенность тем, что количество транспорта в городе ежемесячно растет, от чего идет интенсивное загрязнение атмосферы выхлопными газами. По мнению спикера, велосипеды станут альтернативным, экономичным и экологическим видом транспорта. - Предлагаю акцентировать внимание на строительстве велосипедных дорожек, велотреков, мы ничем не хуже европейских государств, где люди уже давно пересели на велосипеды, - заявил Мурат УТЕШОВ.