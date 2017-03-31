Иллюстративное фото с сайта rosned.ru В прокуратуру города обратились члены палаты предпринимателей Атырауской области. Они пожаловались, что акимат приостановил аукцион на земельные участки в 9,96 га, предназначенные для ведения сельскохозяйственного производства. Прокуратура установила нарушения в предоставлении местными исполнительными органами субъектам предпринимательства земельных участков. - Своими действиями местный исполнительный орган воспрепятствовал политике развития предпринимательской деятельности, - сообщила пресс-служба прокуратуры. По результатам акта прокурорского надзора к дисциплинарной ответственности привлечено должностное лицо. Кроме того, прокуратура Атырау помогла восстановить очередность на земельный участок под ИЖС местной жительнице. Как выяснилось, написанное заявление гражданки от 2006 года и прочие документы вообще «исчезли» из уполномоченных органов. По выявленным нарушениям прокуратурой города внесено представление в отдел архитектуры и градостроительства города Атырау о восстановлении в очереди жительницы Атырау.