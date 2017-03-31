В ходе заседания глава региона раскритиковал качество пассажирских перевозок в Атырау. Оказалось, что у одного из 8 перевозчиков, занимающихся пассажирскими перевозками в городе, на балансе нет ни одного автобуса, все взято в аренду. - Как вы могли такого перевозчика допустили к участию в конкурсе? Они не проходят ни медицинских комиссий, ни техосмотров, никто за этим не следит. Чем занимаются ваши заместители? Вы должны за этим следить! - обратился Нурлан НОГАЕВ к градоначальнику Серику ШАПКЕНОВУ. Акиму сообщили, что в городе наблюдается острая нехватка 178 автобусов, в часы пик транспорт ездит переполненный, людям приходится пользоваться услугами такси. - Когда я работал акимом в ЗКО, там один предприниматель на свои деньги приобрел автобусы из Южной Кореи и осуществлял пассажирские перевозки в районы области, мы предоставили ему субсидии. Почему бы этот метод не внедрить и в Атырау? Будем давать местным предпринимателям субсидии и пусть работают. Мы должны предоставлять качественные перевозки населению, - заявил Нурлан НОГАЕВ.