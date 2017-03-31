По материалам судебного дела, в период с 25 октября по 8 ноября 2016 года возле своего дома в селе Жанатан Зеленовского района Андрей ШАРОВСКИЙ собирал коноплю, которую в дальнейшем высушивал и хранил у себя дома. В общей сложности он изготовил более 5 килограмм высушенной марихуаны. Сначала он готовил ее для личного употребления, а потом задумал продать зелье в России. Свертки с марихуаной он засунул в запасное колесо по под покрышку. 14 ноября мужчина на автомашине ВАЗ 2106 выехал в сторону границы, но на автомобильном посту Таскала в ходе досмотра 13 свертков были обнаружены сотрудниками границы. Остальные 3 свертка, 2 коробка и 2 высушенных куста были найдены следственной оперативной группой у него дома при обыске. 41-летний Андрей ШАРОВСКИЙ признал свою вину. - Специализированный межрайонный суд признал виновным и приговорил Андрея ШАРОВСКОГО согласно статьям 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов», 24 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» УК РК и 286 УК РК «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено» к 11 годам и трем месяцам лишения свободы в колонии строго режима с конфискацией имущества. Также суд назначил принудительное лечение от наркомании в местах лишения свободы, - озвучил приговор судья специализированного межрайонного суда Кайрат ЧАЛКАРОВ. Приговор в законную силу не вступил.