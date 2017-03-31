В Уральске больше года с фасада многоэтажки осыпаются кирпичи
Жильцы дома 78 по улице Жексенбаева не раз обращались с просьбой решить проблемы разрушения пятиэтажного дома и даже собрали деньги в КСК "Евразия", однако никаких мер пока не предпринято, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Дом №78 по улице Жексенбаева построен в 1973 году. Как утверждают жильцы этого дома, капитальный ремонт в многоэтажке никогда не проводился. А обрушение кирпичей с лицевой стороны дома продолжается более года.
Дом огорожен лентами безопасности, но жильцы переживают за своих детей, которые не понимают, что ходить за огороженной территорией нельзя.
Кирпичная кладка осыпается с 5-ого этажа. На подъездной двери висит предупреждение: "Уважаемые горожане, будьте осторожны и внимательны, идет обвал кирпичной кладки!"
- Это как нам нужно быть осторожней? Не выходить вообще с подъезда? - возмущаются жители.
По словам одного из жителей многоэтажки Николая ЯРИКОВА, не так давно КСК "Евразия" собрал по 5 тысяч тенге с каждой квартиры. Но пока в доме ничего не сделали.
- Я как-то выходил из подъезда, кирпич упал чуть ли мне не на голову, я просто чудом остался жив. Раньше они просто осыпались в одном месте. А теперь обрушение фасада идет на большей площади, и по сути убить кирпичом может каждого, кто выходит с подъезда, - говорит Николай ЯРИКОВ.
Жильцы уже не раз обращались с этой проблемой в КСК, им говорят, что вся документация готова. Но почему никаких работ не ведется, жильцы дома не знают. Как рассказала жительница дома Галина, обрушение идет из-за того, что вся талая вода и снег с крыш попадает на кирпичную облицовку дома.
Как рассказала мастер КСК "Евразия" Гульнара КАЗЫЕВА, обрушение кирпичной кладки началось еще в 2013 году. Дело в том, что по программе модернизации ЖКХ дом не подходит, потому что основная масса жителей - пенсионеры и квартиранты.
- Так сложилось, что на сегодняшний день обслуживание дома происходит за счет средств жильцов. Мы также обращались к депутату нашего округа Потиченко, и он обещал нам помочь. КСК собирали деньги с жителей данного дома. Но их хватило только для оформления проектной документации. У нас теперь есть техническое заключение, что можно начинать работы. Скорее всего, строительные работы начнутся только весной, так нам пообещал депутат, - пояснила Гульнара КАЗЫЕВА.
Напомним, жители дома более года назад обращались в ДЧС, но кроме того, что там натянули ленты и собрали деньги в КСК на ремонт, ничего до сегодняшнего дня так и не предпринято.
Кристина КОБИНАФото Медета МЕДРЕСОВА
