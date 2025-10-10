По данным РГП «Казгидромет», на западе, севере, юге области дождь. Утром западе, севере, востоке области туман. Ночью +10 градусов. Ветер юго-восточный: 20 м/с.
В Атырауской области тоже облачно с переменами. На западе, севере, юге области дождь. Днём +18. Ночью +12 градусов тепла. Ветер юго-восточный: 20 м/с.
В Актюбинской области переменная облачность. На западе, юге области дождь. Утром на западе, севере, востоке области туман. Днём +18 градусов, ночью +7. Ветер юго-восточный: 20 м/с.
В Мангистауской области переменная облачность. На западе, севере, юге области дождь, гроза. Температура воздуха днём составит +22 градуса, ночью +17. Ветер юго-восточный: 20 м/с.