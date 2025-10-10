Работник АЗС в ЗКО украл из кассы почти полмиллиона и потратил их на онлайн игры

В Жанибекским районе рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины. Его обвинили в неоднократном хищении вверенного имущества.

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, подсудимый, находясь на рабочем месте, из корыстных побуждений похитил деньги, поступившие в кассу. Он, действуя с преступным умыслом, при приёме оплаты от клиентов автозаправочной станции незаконно не перечислял деньги на терминал ТОО в Kaspi Bank, а переводил их свой личный счёт.

Кроме того, подсудимый присвоил 455 тысяч тенге, переведя их на онлайн игры в различных интернет системах.

Сам подсудимый возместил причиненный потерпевшему ущерб и заключил с ним соглашение о примирении в порядке медиации. В связи с этим подсудимый освобожден от уголовной ответственности.