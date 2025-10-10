Как передает «Седьмой канал», её строительство семь лет назад обошлось государству в 1 млрд тенге. За 10 дней до начала занятий здание неожиданно признали аварийным.

Теперь учащиеся вынуждены учиться в других школах, но добираться до них непросто. Эти поездки на занятия стали настоящим испытанием для школьников и их родителей: на 1 тыс. учеников выделено всего 10 старых автобусов.

По этой причине многие не влезают в транспорт и остаются ждать другой. Местные жители просят решить эту проблему.

Фото: freepik.com