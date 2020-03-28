". Нарушителям грозит штраф в размере 10 МРП. При повторном совершении преступления правонарушителям грозит штраф в размере 20 МРП, либо

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДУИС по ЗКО, в связи с введением в стране чрезвычайного положения все режимные учреждения переведены на особый режим несения службы, усилены внутренние посты, выставлены патрули для того, чтобы люди не перебрасывали запрещенные предметы. Однако несмотря на принимаемые меры, родственники и друзья осужденных всеми способами пытаются передать запрещенные предметы для осужденных. – В одно из режимных учреждений ДУИС по ЗКО поступил бандероль, предназначенный осужденному, отбывающему наказание. При вскрытии и тщательном осмотре бандероли, в фильтрах присланных сигарет были обнаружены и изъяты подозрительные таблетки (психотропные) в количестве 176 штук, которые были направлены на экспертизу. 26 марта в одно из режимных учреждений поступило заказное письмо, предназначенное осужденному, отбывающему наказание там. В присутствии данного осужденного было вскрыто это заказное письмо, в нем находился полиэтиленовый пакет с сигаретами. При ощупывании в фильтрах 15 сигарет были обнаружены таблетки белого цвета в количестве 42 штук (по несколько штук в одной сигарете). Все причастные лица привлекаются к ответственности, - сообщили в пресс-службе ДУИС по ЗКО. Стоит отметить, что за передачу алкогольных напитков, лекарственных и других веществ, обладающих одурманивающим действием, денег, продуктов питания предусмотрено наказание по статье 481 КоАП РК "Передача лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, специальных учреждениях, запрещенных веществ, изделий и предметов". Нарушителям грозит штраф в размере 10 МРП. При повторном совершении преступления правонарушителям грозит штраф в размере 20 МРП, либо административный арест на срок до 30 суток.